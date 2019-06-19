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Скандал с проспектом Жукова в Харькове: кто как голосовал и почему Кернес проиграет
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Скандал с проспектом Жукова в Харькове: кто как голосовал и почему Кернес проиграет

среда, 19 июня 2019, 16:11
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19 июня харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, что неоднозначно восприняли активисты, выступающие против переименования.

Как написал в Facebook активист Игорь Черняк, он и его сторонники будут отстаивать прежнее название.

Он отметил, что активисты уже приготовили иск в суд. Также Черняк написал, что за переименование голосовали представители БПП, "Нашего края" и "Оппозиционног блока" вместе с мэром города Геннадием Кернесом.

В свою очередь Павел Островский пишет, что таким образом Кернес и его команда хотят добиться признания у "сторонников бывшего СССР" перед предстоящими выборами.

При этом он уточнил, что проспект переименовали с нарушением закона.

"Вопрос отмены сегодняшнего решения о переименовании - это вопрос времени и толкового юриста", - добавил Островский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове облили зеленкой сепаратиста из организации Медведчука.

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