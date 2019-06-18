В Харькове облили зеленкой сепаратиста из организации Медведчука: опубликованы фото и видео

Во вторник, 18 июня, в Харькове облили зеленкой члена организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука Андрея Лесика во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову, а сегодня 45-я годовщина со дня его смерти, пришли радикально настроенные люди, срывали мероприятие, забирали цветы, обливали зеленкой", - заявил Лесик, которому в лицо выплеснули зеленку.

Напомним, Андрей Лесик с 15 декабря 2017 года пребывал в СИЗО и подозревался в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Позже его выпустили из-под стражи.

Как сообщал "Апостроф", Лесика 2 марта 2019 года был освобожден из-под стражи по решению Киевского районного суда Харькова прямо в зале заседаний.