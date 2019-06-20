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Геращенко отказался избираться в Раду, но из политики не уйдет: заявление

четверг, 20 июня 2019, 20:45
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Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко принял решение не баллотироваться в Верховную Раду на досрочных выборах.

О своем решении политик заявил в Facebook.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде", - написал он.

При этом Геращенко заявил, что не уходит из украинской политики.

"Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого я являюсь. Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша", - отметил он.

По мнению нардепа, на сегодня все эти факторы "представляют собой наибольшие риски для нашей государственности и безопасного будущего наших детей".

Он также выразил уверенность, что "Украину и украинский народ впереди ждет блестящее будущее".

"Наша страна восстановит территориальную целостность и будет безопасным, богатым, процветающим государством - региональным европейским лидером", - резюмировал Геращенко.

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