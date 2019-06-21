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​У Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции

пятница, 21 июня 2019, 17:04
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Партия "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения, хотя нацелена создать однопартийное большинство в Верховной Раде.

Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде 2-й номер в избирательном списке политсилы Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ".

"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения. Там прописываем задачи, которые перед собой ставим, и перечень законопроектов, который мы видим", - сказал он.

Относительно коалиции в будущем парламенте Стефанчук отметил:

"У нас есть мечта взять единоличную ответственность, потому что в принципе за 28 лет независимости в Украине не нашлось партии, которая могла откровенно сказать: мы готовы брать на себя ответственность. Мы нацелены на такой результат, потому что любая коллективная ответственность - это безответственность" .

По словам Стефанчука, если "Слуга народа" наберет менее 226 голосов, то политсила "бесспорно готова создавать коалицию".

"Думаю, что это будет коалиция не вокруг фамилий, а вокруг идей. Мы будем рассматривать в первую очередь тех партнеров, которые дадут нам возможность совместно определить те вещи, которые важны для Украины и реализовать их", - сказал представитель президента.

Стефанчук отметил, что не готов сказать, с кем конкретно поименно, потому что "не знает, кто пройдет во власть".

"Но думаю, что из реальных в случае прохождения, это могли бы быть партия "Голос", партия Смешко. Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины. Но более подробно надо говорить, когда мы получим какой-то результат", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", в одномандатных избирательных округах начали активно регистрировать кандидатов, которые, по сути, являются клонами партии "Слуга народа".

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