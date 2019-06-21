В Украине обнаружили целую армию "слуг народа"

В одномандатных избирательных округах начали активно регистрировать кандидатов, которые по сути являются клонами партии "Слуга народа".

Как пишет Комитет избирателей Украины в Facebook, такие самовыдвиженцы отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или же частных предприятий под названием "Слуга народа".

В частности, такие названия упоминаются в одномандатном округе № 37 (Днепропетровская область, Кривой Рог). Здесь сразу пять кандидатов идут от различных "Слуг народа".

В КИУ считают, что подобные действия могут запутать избирателей, так как они по ошибке могут проголосовать за другого человека.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев, который сейчас находится под следствием.