RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

13:51
На финансирование медицины необходимо направлять минимум 5% ВВП - Бойко
13:51
В Украине задержали казака с путинским наградами за Крым: опубликованы фото
13:49
В Украине обнаружили целую армию "слуг народа"
13:49
Сергей и Снежана Бабкины показали первые фото с новорожденным сыном
13:46
"Украинская стратегия" Гройсмана показывает электоральный рост, "Европейская солидарность" теряет поддержку - опрос
13:12
В киевском метро произошло кровавое ЧП: опубликовано фото
13:07
Часть жителей Киева на полгода оставят без популярного транспорта
13:07
MARUV пригласили в Москву спеть на разогреве у всемирно известной певицы
12:58
Поворот на зиму: когда дикая жара в Украине пойдет на спад
12:55
Как хорошо вы знаете песни "Кино": тест ко дню рождения Виктора Цоя
12:50
Правительство удержит тарифы от роста в новом энергорынке - глава ГП "Гарантированный покупатель"
12:47
Проект Хокинга: появились первые результаты масштабных поисков инопланетян
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине обнаружили целую армию "слуг народа"

пятница, 21 июня 2019, 13:49
переглянути новину українською

В одномандатных избирательных округах начали активно регистрировать кандидатов, которые по сути являются клонами партии "Слуга народа".

Как пишет Комитет избирателей Украины в Facebook, такие самовыдвиженцы отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или же частных предприятий под названием "Слуга народа".

В частности, такие названия упоминаются в одномандатном округе № 37 (Днепропетровская область, Кривой Рог). Здесь сразу пять кандидатов идут от различных "Слуг народа".

В КИУ считают, что подобные действия могут запутать избирателей, так как они по ошибке могут проголосовать за другого человека.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев, который сейчас находится под следствием.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Кремле не знают, что делать с Донбассом, а Путина все достало

Атака против меня - это прививка от политики для активной молодежи

Заразился от Порошенко и Януковича - генерал рассказал о "болезнях" Зеленского

Зибров, Винник и дерзко расстегнутая рубашка: чем и как засевают свои округа мажоритарщики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: