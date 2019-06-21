Зеленский ответил на петицию про отставку Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы МВД Арсена Авакова, которая набрала необходимое количество голосов.

Как говорится в ответе главы государства, увольнение министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению главы правительства.

"Член Кабинета Министров Украины может быть уволен с должности Верховной Радой Украины путем принятия отставки по поданному им заявлению по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе.

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнения с должностей должностных лиц президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом Украины", - написал глава государства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эксперт предостерег президента Зеленского от назначения в руководство СБУ подозреваемого в коррупции чиновника.