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Не ходила на дискотеки: Тимошенко поделилась подробностями своей юности

воскресенье, 23 июня 2019, 22:37
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не ходила в молодости на дискотеки, ведь с раннего детства должна была помогать по хозяйству матери, которая воспитывала ее сама, без отца.

Об этом она рассказала в программе "Мага" на телеканала "112 Украина".

"Моя жизнь была не очень простой. Я выросла в бедной семье без отца. Мама 50 лет проработали диспетчером в автотранспортном предприятии. Чтобы заработать копейку для своего ребенка, она брала и брала смены, не имея возможности даже нормально поспать. На мне лежало все домашнее хозяйство. Я должна была делать так, чтобы было чисто, чтобы все было в порядке. Я знала, что мама тяжело работает", - призналась Тимошенко.

По ее словам, в семье "не было ни кнутов, ни пряников: у меня было перенасыщено ответственностью жизни". Именно поэтому, объяснила председатель партии, она не была "тусовочной".

"Я очень рано начала работать, чтобы помочь маме. Пыталась учиться на отлично, чтобы иметь какое-то будущее. Мои раннее жизни и молодости - это больше было жизнью взрослого человека. Все это воспитывает характер, человека, который потом любые вызовы судьбы перенесет".

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