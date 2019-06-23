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Путин ничего не может: в США рассказали, как Трамп добивает Россию

воскресенье, 23 июня 2019, 12:35
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Отношения России и США являются самыми худшими за последние десятилетия, причиной ухудшения которых стали санкции из-за Украины.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал американский офицер Гарри Табах.

"За всю мою взрослую жизнь я не помню таких плохих отношений, как сейчас у США с Россией. С тех пор как в США пришла новая администрация, за последние два года на Россию наложили очень много санкций. Президент отдал свое право снимать санкции с России Конгрессу, а это означает, что их вообще никогда не снимут, потому что в Конгрессе всегда кто-то будет против. Трамп сильно надавил на НАТО, чтобы все страны-члены вносили свою долю. Это существенно усиливает Альянс, опять же, благодаря Владимиру Владимировичу НАТО становится сильнее", - объяснил он.

Помимо этого, по его словам, Трамп пошел на еще один важный шаг в вопросе поддержки Украины, чем еще больше ухудшил отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Трамп также надавил на Саудовскую Аравию, чтобы те увеличили добычу нефти. Он разрешил в США добывать нефть и экспортировать ее, а это значительно опустило цены. Такая ситуация очень напрягает Россию - это сильные экономические удары. Трамп очень много сделал того, что России никак не выгодно, и что очень злит Путина, но он ничего не может сделать с президентом США", - добавил Табах.

Подробнее о реальных планах Кремля и необходимости модернизации украинской армии, читайте в материале "Апострофа": Путину нужна гражданская война в Украине – Гарри Табах.

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