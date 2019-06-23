Путину нужна гражданская война в Украине – Гарри Табах

Путин продолжает играть на нервах на Донбассе, проверяя, сможет ли он манипулировать новой украинской властью. Но на этом он не остановиться, его цель -расколоть Украину на несколько частей, рассказал в интервью "Апострофу" капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России ГАРРИ ТАБАХ. Поэтому Украине критически важно в короткие сроки модернизировать армию и приобрести современную военную технику, считает американский военный.

Первую часть интервью с Гарри Табахом читайте здесь: Россия - это людоед, который вас сначала укусит, а потом съест - американский офицер.

- Есть мнение, что со сменой власти в Украине Владимир Путин попытается пойти дальше и еще больше дестабилизировать ситуацию у нас в стране.

- Безусловно. Мы видим, что он пытался возобновить военные действия на Донбассе, концентрировал там огромные войска, играл на нервах, раздавал паспорта. Так он проверяет новую украинскую власть, насколько он может ими манипулировать. Было видно, что российская сторона пытается влиять на выборы в Украине. Не потому, что Кремль хотел победы Порошенко или Зеленского. Нет, просто Путин хочет внести раздор, расколоть общество. В США это получилось, когда Трамп пришел к власти - он расколол наше общество на две полярные части. То же самое Путин пытается сделать у вас: он играется и там, и сям, чтобы Украина развалилась на несколько частей, и тут будет гражданская война до того, как это будет в России. Это поможет ему консолидировать Россию, удержаться при власти. Он будет говорить: вы хотите, как в Украине?

- Насколько вероятен, как вам кажется, военный сценарий развития ситуации?

- Военный сценарий вероятен, но чем дольше вы находитесь в такой ситуации, тем шансы на такой вариант уменьшаются. Путин видит, что нет никакой поддержки от международного общества, все - против хозяина Кремля и против его военной машины. Россия полностью изолирована. Но украинское военное развитие не изолировано. Сюда многие западные страны хотят инвестировать, хотят помочь создать современную украинскую армию с современным оружием, с профессиональными солдатами. А это очень опасно для России. Не потому, что они боятся проиграть или потерять живую силу - человеческая жизнь для них ничего не стоит. Но они не захотят, чтобы весь мир увидел, что украинское оружие сильнее российского, что теперь не маленькая советская армия пытается противостоять большой советской армии, а то, что маленькая израильская армия может уничтожить семь арабских армий просто потому, что у них профессиональные военные и оружие сильнее. Вот почему очень важно сегодня для Украины иметь современную армию и современное оружие.

Вторую часть интервью с Гарри Табахом читайте здесь: Переговоры Зеленского с Путиным - это нереально

- Кстати, одна из последних новостей, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине и будут поставлять дополнительно военную технику.

- Не только это. Планируется еще перестройка самих вооруженных сил по западному образцу, чтобы в результате иметь профессиональных, хорошо обученных военных.

- Сколько времени нужно, чтобы создать такую современную армию?

- Вечность. У меня часто спрашивают: сколько у тебя заняло времени изучение русского языка или английского? Ты всегда учишь, ты всегда совершенствуешь? А как достичь современной медицины? Это процесс бесконечный, он никогда не останавливается. У Украины базовый уровень есть, теперь нужна только политическая воля, чтобы продолжать реформировать армию. Можно даже уменьшать ее численность, но делать более профессиональной и вооружить современными технологиями, а не этим старьем, не БТР и не старыми самолетами.

Гарри Табах: "У Украины базовый уровень есть, теперь нужна только политическая воля, чтобы продолжать реформировать армию" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- А как вы оцениваете состояние отношений Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ведь мы понимаем, что все-таки отношения этих двух стран существенно влияют на украинский вопрос.

- Очень сложные отношения. За всю мою взрослую жизнь я не помню таких плохих отношений, как сейчас у США с Россией. С тех пор как в США пришла новая администрация, за последние два года на Россию наложили очень много санкций. Президент отдал свое право снимать санкции с России Конгрессу, а это означает, что их вообще никогда не снимут, потому что в Конгрессе всегда кто-то будет против. Трамп сильно надавил на НАТО, чтобы все страны-члены вносили свою долю. Это существенно усиливает Альянс, опять же, благодаря Владимиру Владимировичу НАТО становится сильнее.

Трамп также надавил на Саудовскую Аравию, чтобы те увеличили добычу нефти. Он разрешил в США добывать нефть и экспортировать ее, а это значительно опустило цены. Такая ситуация очень напрягает Россию - это сильные экономические удары. Трамп очень много сделал того, что России никак не выгодно, и что очень злит Путина, но он ничего не может сделать с президентом США.

- Россия отозвала из Венесуэлы большую часть своих военных специалистов, в частности, говорят даже о ключевых советниках по обороне. О чем свидетельствует это решение?

- Я думаю, Путин понимает, что имеет дело не с Обамой. Он понимает, что Трамп просто так не отпустит. Он тебя задушит. Он этим занимался всю свою жизнь в бизнесе – уничтожит, если не военным способом, то экономически. Путин понимает, что имеет дело с человеком очень серьезным, который не боится ни нашего Конгресса, ни наших левых, ни прессы - никого. Многие считают, что это не очень умно, но Трамп бесстрашный. А Путин боится, сам по себе он трус.

Хозяин Кремля понимает, что не сможет в Венесуэле начать такую же войну, как в Сирии, потому что там 75% граждан - против власти. Поэтому, я думаю, он решил, что эта игра не стоит свеч, и ушел.

- Если Кремль в этом вопросе пошел на компромисс, то где-то в другом месте он может, наоборот, повысить ставки и усилить свое участие?

- Возможно. Этим местом может быть и Украина. Вы в очень сложной ситуации находитесь.

- Как из этой сложной ситуации теперь выходить?

- Вы из нее выходите. Один из способов - смена власти. Вы власть все время меняете, причем мирным путем. Очень хороший показатель, что вы можете это сделать. Когда у вас не получается власть сменить мирным путем, вы ее меняете через Майдан, и следующая власть прекрасно понимает, что она уйдет, когда этого захочет народ, уйдет или мирным путем, или немирным путем, и это огромный прогресс. Я знаю, многие считают, что немножко Совка здесь все равно есть. Они считают, что это бардак, что это неуправляемость, что это плохо, что нужен сильный лидер. Вот у вас есть сравнение: Путин – сильный лидер, нет бардака в России и т.д.

Гарри Табах: "Когда у вас не получается власть сменить мирным путем, вы ее меняете через Майдан" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Возможно, это связано с тем, что Украина за годы независимости так и не успела построить, действительно, полноценные институты власти?

- Я тут не соглашусь, потому что вы их построили. Они не идеальны, но они существуют. У вас очень много демократических институтов в стране, например, независимые негосударственные организации, которые следят за властью. В России от них избавились. Здесь они есть. Они следят, они вас критикуют, они на вас жалуются в разные международные организации. В Украине есть разнообразие мнений. Да, может быть, это точки зрения того или иного олигарха или министра, или еще кого-то, но все равно - они разные. Они не исходят от одного Владимира Владимировича Путина и не подстраиваются только под одного человека. Здесь не заблокирован интернет, вы можете смотреть все, что хотите, формировать свое мнение, влиять на мнения других. Это все - демократические институты, и они работают. Идеально работают? Нет, конечно, но работают.

В такой тяжелой ситуации, в которой находится Украина сегодня, у вас все равно растет экономика. Украинская экономика не зависит от одного продукта, как в России - от нефти. У вас она зависит от зерна, картошки, высоких технологий. Над этим все время надо работать. И когда говорят, что рейтинг Зеленского пойдет вниз, конечно, так и будет. Если 73% граждан за него проголосовало - это миллионы украинцев - всем он угодить никак не сможет. Первое же его решение - и его рейтинг пойдет вниз.

- Мы уже это видим.

- Да, потому что у вас и католики, и православные, и евреи, и гомосексуалисты, и не гомосексуалисты, и правые, и левые, и нацисты, и либералы - разношерстное такое государство. Поэтому всем угодить невозможно и, конечно, рейтинг Зеленского пойдет вниз. Но так у вас выстроена демократия: он зависит от Рады, он зависит от международных банков, он зависит от президентов других стран, от многих международных организаций. Ему надо будет считаться со многими. Поэтому я думаю, что у вас огромный прогресс. Это огромная заслуга украинского народа, что вы опять сумели сменить власть без крови. Это сложно. В России этого не получится. Когда президента Путина не будет, там будет смута, там будет гражданская война - нет метода, нет канала смены власти.