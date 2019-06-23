Военный из США раскрыл план Путина по Украине

Со сменой власти в Украине президент России Владимир Путин попытается еще больше дестабилизировать ситуацию в стране.

Такое мнение в интервью "Апострофу" рассказал американский офицер Гарри Табах.

"Мы видим, что он пытался возобновить военные действия на Донбассе, концентрировал там огромные войска, играл на нервах, раздавал паспорта. Так он проверяет новую украинскую власть, насколько он может ими манипулировать. Было видно, что российская сторона пытается влиять на выборы в Украине. Не потому, что Кремль хотел победы Порошенко или Зеленского. Нет, просто Путин хочет внести раздор, расколоть общество. В США это получилось, когда Трамп пришел к власти - он расколол наше общество на две полярные части. То же самое Путин пытается сделать у вас: он играется и там, и сям, чтобы Украина развалилась на несколько частей, и тут будет гражданская война до того, как это будет в России. Это поможет ему консолидировать Россию, удержаться при власти. Он будет говорить: вы хотите, как в Украине?" – говорит он.

По его словам, военного сценария на Донбассе можно избежать только в одном случае – когда Украина обзаведется армией и оружием современного образца.

"Военный сценарий вероятен, но чем дольше вы находитесь в такой ситуации, тем шансы на такой вариант уменьшаются. Путин видит, что нет никакой поддержки от международного общества, все - против хозяина Кремля и против его военной машины. Россия полностью изолирована. Но украинское военное развитие не изолировано. Сюда многие западные страны хотят инвестировать, хотят помочь создать современную украинскую армию с современным оружием, с профессиональными солдатами. А это очень опасно для России. Не потому, что они боятся проиграть или потерять живую силу - человеческая жизнь для них ничего не стоит. Но они не захотят, чтобы весь мир увидел, что украинское оружие сильнее российского, что теперь не маленькая советская армия пытается противостоять большой советской армии, а то, что маленькая израильская армия может уничтожить семь арабских армий просто потому, что у них профессиональные военные и оружие сильнее. Вот почему очень важно сегодня для Украины иметь современную армию и современное оружие", - добавил экс-представитель НАТО в России.

Подробнее о реальных планах Кремля и необходимости модернизации украинской армии, читайте в материале "Апострофа": Путину нужна гражданская война в Украине – Гарри Табах.