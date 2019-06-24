Саакашвили публично психанул из-за решения ЦИК по его политсиле

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" (РНС) Михаил Саакашвили публично психанул из-за решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая отказала в регистрации кандидатам от его политсилы.

Эмоциональный пост политик разместил в Facebook.

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко (бывший президент Украины Петр Порошенко, - "Апостроф"), а сейчас нас снимает назначенная им же ЦИК", - написал он.

Стоит отметить, что скандальное решение приняли на заседании в воскресенье, 23 июня. В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, а следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии РНС вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах, не могло быть осуществлено.

В комиссии уточнили, что внеочередной съезд РНС 10 июня, на котором утвердили избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

Как сообщал "Апостроф", в конце мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял решение о возвращении гражданства Украины Михаилу Саакашвили.