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Конституционный суд спустя год вынес вердикт по обращению Савченко

вторник, 25 июня 2019, 21:24
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Конституционный суд признал неконституционным положения Уголовно-процессуального кодекса, по которому была арестована народный депутат Украины Надежда Савченко.

25 июня об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По словам политика, решение поддержали 10 судей.

В частности, суд признал неконституционным положение ч. 5 ст. 176 УПК, в котором говорится, что к подозреваемым в терроризме нельзя применить более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей. В итоге суд отменил эту норму.

Напомним, что Савченко подозревали в подготовке масштабного теракта в центре Киева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины легально, ведь ему не была избрана мера пресечения.

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