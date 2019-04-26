​Появились важные подробности "бегства" Рубана из Украины

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины легально, ведь ему не была избрана мера пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает "Украинская правда".

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, следующее - 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.

Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение по Украине и за ее пределами.

Согласно информации "Интерфакс-Украина", источник в правоохранительных органах сообщил, что Рубан вылетел Украины в Польшу еще в воскресенье, 21 апреля.

В то же время, адвокат Рубана Валентин Рыбин уверен, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая.

Напомним, летом 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что расследование в деле о подготовке Савченко и Рубаном террористического акта в центре Киева завершено.

Как сообщал "Апостроф", 16 апреля подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и ее сообщника - Владимира Рубана выпустили из-под стражи, поскольку судьи так и не смогли продлить подозреваемым меру пресечения, которая завершилась накануне, 15 апреля.