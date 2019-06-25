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В сети разгорелся новый скандал из-за свежего "сотрудника" АП Зеленского

вторник, 25 июня 2019, 18:22
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В сети за активно обсуждают якобы нового сотрудника Администрации президента Украины - Николая Богославца.

24 июня он сам в Facebook написал о том, что его приняли на работу в администрацию Зеленского. Также он описал задачи, которыми он будет заниматься.

Интересно, что в нескольких предложениях молодой человек сделал около 10 ошибок.

Запись была редактирована шесть раз, после чего ее все же оставили, но опять же с ошибкой.

Сам Богославец завил, что прошел прозрачный конкурс на должность в АП, но не уточнил, какой именно.

Активисты и небезразличные граждане удивляются, как можно было взять на работу такого неграмотного человека. При этом в АП официально информацию о назначении Богославца не подтвердили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ЦИК пустили на выборы в Раду "клона" Зеленского.

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