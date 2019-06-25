ЦИК пустили на выборы в Раду "клона" Зеленского: "Слуга народа" заволновалась

Политическая партия "Слуга народа" обратилась в Министерство внутренних дел на 100 кандидатов, которые идут в Верховную Раду от всевозможных организаций с одноименным названием.

Об этом УНН сообщили адвокаты партии Александр Качура и Вадим Галайчук.

"Сегодня нами было подано уведомление о совершении уголовного преступления, которое предусмотрено статьей 157 Уголовного Кодекса Украины. То есть это введение избирателей в заблуждение. Сегодня часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам мошенническим путем указали информацию в своих заявлениях, которые подавались в ЦИК, о том , что они якобы работают в ООО "Слуга народа", частных предприятиях "Слуга народа", общественных организациях "Слуга народа", - отметил Качура.

Кроме того, по округу №159 в Сумской области в депутаты баллотируется тезка главы государства - Владимир Зеленский.

"Зеленский Владимир Сергеевич. Родился 19 ноября 1985 года в городе Сумы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, самовыдвижение", - говорится о кандидате на сайте ЦИК.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нардеп призвал ввести нумерацию кандидатов в бюллетене для защиты от "клонов".