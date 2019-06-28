Стало известно о высылке из Украины путинского шпиона: фото

8 июня 2019 года из Украины выслали российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова, который осуществлял шпионскую деятельность против Киева.

Об этом 28 июня сообщает "Украинский милитарный портал".

По данным украинской контрразведки, в отношении указанного дипломата были задокументированы факты его шпионской деятельности и согласно статье 23 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года, Министерство иностранных дел Украины объявило Грєкалова персоной нонграта в Украине.

Грекалов родился 5 июня 1980 года в Баку (Азербайджанская ССР). До приезда в Украину он занимал должность исполняющего обязанности заведующего консульским отделом посольства России в Молдове.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, а следы привели к президенту РФ Владимиру Путину.