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Стало известно о высылке из Украины путинского шпиона: фото

пятница, 28 июня 2019, 14:12
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8 июня 2019 года из Украины выслали российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова, который осуществлял шпионскую деятельность против Киева.

Об этом 28 июня сообщает "Украинский милитарный портал".

По данным украинской контрразведки, в отношении указанного дипломата были задокументированы факты его шпионской деятельности и согласно статье 23 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года, Министерство иностранных дел Украины объявило Грєкалова персоной нонграта в Украине.

Грекалов родился 5 июня 1980 года в Баку (Азербайджанская ССР). До приезда в Украину он занимал должность исполняющего обязанности заведующего консульским отделом посольства России в Молдове.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, а следы привели к президенту РФ Владимиру Путину.

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