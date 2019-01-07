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Цепочка ведет к Путину: появились данные о сети шпионов, причастных к отравлению Скрипаля

понедельник, 07 января 2019, 11:18

В Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, а следы привели к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Власти Британии подчеркнули, что выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. В частности, расследование привело прямиком к Путину.

"Угроза, исходящая от ГРУ, которое совершило попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были выявлены агенты, совершившие нападение", - говорится в сообщении.

Как пишут в издании, подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, ведущая вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери. ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании", - говорится в источнике.

Грубые ошибки ГРУ в расследовании помогли раскрыть операцию. Речь идет о предоставлении агентам последовательных номеров паспортов. В результате Британия и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о личностях большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

"Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом. Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США - еще 60 в отместку за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Британские чиновники теперь уверены, что почти все 23 дипломата были агентами ГРУ и СВР и что этот процесс полностью лишил Россию возможности шпионить за действиями Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", появились неизвестные ранее подробности от первых очевидцев в деле об отравлении Скрипалей. Также ранее стало известно о тревожной тенденции в Солсбери после отравления Скрипаля. А детективы, руководящие расследованием отравления экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подозревают РФ в причастности к еще двум убийствам на территории Британии.

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