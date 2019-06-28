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Знаменитым ликвидаторам аварии на ЧАЭС присвоили высокое звание в Украине: фото и биографии

пятница, 28 июня 2019, 14:51
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым приставил к награде троих ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

На сайте главы государства говорится, что старший инженер-механик реакторного цеха Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия.

"Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС", - говорится на сайте.

Отмечается, что все трое спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Их действия помогли избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, что предотвратило повторный взрыв.

Отметим, что в 2018 году всех троих тогдашний президент Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" III степени.

Ранее "Апостроф" сообщал, как живет "водолаз", спасший мир от новой катастрофы на ЧАЭС.

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