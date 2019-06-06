ДТП и подачки от властей: как живет "водолаз", спасший мир от новой катастрофы на ЧАЭС

Известный ликвидатор катастрофы на ЧАЭС Алексей Ананенко, который спускался под разрушенный реактор, чтобы открыть вентили слива воды и не допустить второго взрыва, вынужден получать меньше 500 гривен в месяц, и не может оздоровиться из-за отсутствия финансирования.

Об этом в Facebook написала журналист Алена Лунькова.

По ее словам, ликвидатор вообще мало что помнит. Дело в том, что 2 года назад его сбила машина, и несколько месяцев он пролежал в коме.

"Он в тот год хотел поехать в санаторий на оздоровление, но сказали, что нет бюджета. А когда уже был в коме, перезвонили и предложили путевку. Я им сказала, что уже не надо" – рассказала журналистке супруга в личной беседе.

Кроме того, как написала Лунькова, человек, который спасал весь мир, сейчас получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали историю единственного темнокожего ликвидатора аварии в Чернобыле.