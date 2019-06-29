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Известный журналист раскрыл детали договора Путина и Медведчука по пленным морякам

суббота, 29 июня 2019, 10:51
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Совсем скоро президент России Владимир Путин примет решение о возвращении пленных украинских моряков на родину.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил известный журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, моряков отдадут Украине перед выборами, а сделано это будет для того, чтобы повысить рейтинги Виктора Медведчука, который является кумом Путина.

"Ждите-ждите, скоро Путин отдаст моряков под выборы своего друга Медведчука, Медведчук их заберет. Да, это я точно знаю, я Вам выдаю инсайд: Путин отдаст моряков Медведчуку, а все три канала Медведчука прославят его и скажут: "Посмотрите, это правительство импотента не могло решить вопросы, а мы все решили с Россией. Так же будем решать все остальные вопросы: и газ, и цена на нефть – все будем решать; видите, мы уже начали", - сказал Гордон.

Он добавил, что бывший президент Украины Петр Порошенко также сотрудничал с Медведчуком в вопросах освобождения пленных.

"Тогда просто говорили, что это Порошенко сделал, а сейчас прямо скажут, что это сделал Медведчук", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": В Европе очень много негодяев и продажных собак - Дмитрий Гордон.

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