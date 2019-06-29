Путин высказался о готовности освободить пленных моряков

Президент России Владимир Путин обсуждал тему освобождения украинских моряков на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на саммите G-20.

Как сообщает "Интерфакс", Путин при этом подчеркнул, что пока решения по украинским морякам нет.

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал российский президент.

Также Путин добавил, что поднимались и другие темы.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - подытожил президент РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист раскрыл детали договора Путина и Медведчука по пленным морякам.