В ЦИК подтвердили наличие гражданства Израиля у кандидата от "Слуги народа"

ЦИК получила от компетентных госорганов документы, которые свидетельствуют о факте пересечения украинской границы кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" в 169 округа в Харькове" Александром Куницким по паспорту гражданина иностранного государства. Такая информация может быть основанием для отмены регистрации кандидата, заявили в комиссии.

Об этом сообщила член ЦИК Ольга Желтова после заседания комиссии, передает Newsone.

"В ЦИК есть факты, подтверждающие пересечение гражданином Украины (Александром Куницким. – Ред.) государственной границы Украины по паспорту гражданина другого государства. Эти сведения были предоставлены ЦИК компетентными государственными органами, и комиссия их должна подробно изучать, оценить все обстоятельства и после этого только будет предоставлена им оценка", – заявила она.

Как долго Центральная избирательная комиссия будет изучать документы и когда примет решение об участии Александра Куницкого в избирательном процессе – не уточняется. При этом в ЦИК подчеркнули, что как только комиссии станут известны документальные основания для утраты права быть избранным народным депутатом, то орган обязан отменить регистрацию кандидата.

"В ЦИК есть абсолютно все документы, они сейчас рассматриваются. То есть вопрос сейчас в том, чтобы рассмотреть все документы", – уточнил советник главы ЦИК по медийным вопросам Александр Остапа.

Напомним, харьковский видеоблоггер Александр Куницкий баллотируется в 169 округе Харькова от политической партии "Слуга народа". Как известно, ранее внефракционный народный депутат Александр Денисенко сообщил, что Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года. Кроме того, по данным нардепа, кандидат от "Слуги народа" летом 2015-го был депортирован с территории Украины из-за нарушения пограничного режима.