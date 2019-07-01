Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается

28 июня глава Офиса президента Украины Андрей Богдан побывал на концерте российского артиста Артура Пирожкова, который выступал в Киеве.
Видео с Богданом уже опубликовали в сети.
Сам глава ОПУ заявил, что ничего необычного в визите на концерт он не видит. При этом Богдан подчеркнул, что Александр Ревва является гражданином Украины и "очень патриотичным парнем".
Также топ-чиновник отметил, что не является поклонником творчества Пирожкова.
Концерт музыканта проходил в столичном ночном клубе Queen.
Напомним, что грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская звезда похвасталась фото с путинскими певцами.