Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается

28 июня глава Офиса президента Украины Андрей Богдан побывал на концерте российского артиста Артура Пирожкова, который выступал в Киеве.

Видео с Богданом уже опубликовали в сети.

Сам глава ОПУ заявил, что ничего необычного в визите на концерт он не видит. При этом Богдан подчеркнул, что Александр Ревва является гражданином Украины и "очень патриотичным парнем".

Также топ-чиновник отметил, что не является поклонником творчества Пирожкова.

Концерт музыканта проходил в столичном ночном клубе Queen.

Напомним, что грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская звезда похвасталась фото с путинскими певцами.