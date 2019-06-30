Россия - оккупант: легендарная грузинская певица отказалась от выступлений в РФ

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Артистка извинилась за выступление на фестивале "Усадьба Jazz", который проходил в РФ, и пообещала, что это был ее последний концерт в стране.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что и каждый из вас, увидев (депутата Госдумы Сергея, - ред.) Гаврилова в кресле спикера (грузинского парламента, - ред.)", - написала Катамадзе на своей странице в Facebook.

"Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!" - высказала свое мнение Катамадзе.

По ее словам, 22 июня на "Усадьбе Jazz" был ее "тяжелейший концерт". Она не отказалась от него "лишь из-за девятилетней слепой девочки" (на сцену с Катамадзе вышла ее поклонница из Беларуси Арина, которая научилась играть на фортепиано после потери зрения и мечтала познакомиться с исполнительницей).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали, как в Грузии "доносят" правду российским туристам о президенте РФ Владимире Путине.