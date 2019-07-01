Зеленский впервые прокомментировал разведение сил в Станице Луганской: видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Луганской области.

В своем видеообращении глава государства заявил, что такие действия стали первым маленьким шагом на пути к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

"В Станице Луганской произошло разведения войск с обеих сторон. И это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю, это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса", - сказал он.

По словам Зеленского, он не готов обещать, что война закончится в ближайшее время. Он подчеркнул, что разведение сил дарит "хрупкую надежду" на мир.

"Я только хочу попросить вас всех не поддаваться на панику и провокации и дать возможность нашим воинам, армии и дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой зрады нет, победы, увы, пока тоже, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех", - завершил президент.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что получила Москва за отход боевиков из Станицы Луганской.