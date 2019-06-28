Разведение сил под Луганском: появились интересные подробности и фото

28 июня при разведении вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганской (Луганская область) лично присутствовал экс-президент, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

По данным издания, украинские военнослужащие отошли от линии разграничения на 500 метров, в то время как незаконные вооруженные формирования отступили на 1,5 километра.

Сегодня здесь проводят разбор бетонных блоков, которые служили укрытием для военных.

После разведения сил здесь отремонтируют мост через Северский Донец. Как известно, на его ремонт Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро.

Сам Кучма заявил, что ремонт моста может занять до трех месяцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео разведения сторон в Станице Луганской.