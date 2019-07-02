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Как курица с отрубленной головою: сети возмутило еще одно признание главы ОПУ Зеленского

вторник, 02 июля 2019, 07:29
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В социальных сетях активно обсуждают интервью главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в котором он заявил, что команда Владимира Зеленского не имеет плана.

"У нас нет плана. Все наши действия эмоциональны. Служба безопасности при предыдущем президенте все время писала фантастические доклады о том, что мы будем делать, и никогда не угадывала, потому что мы сами не знаем, что мы будем делать. Это эмоциональная кампания, а не стратегическое планирование", - сказал он.

В соцсетях люди удивляются, как у команды главы государства не может быть плана.

"Страной руководят люди, которые не имеют никакой стратегии? REALLY? Есть проблема - они реагируют, нет проблемы, видимо, траву курят, кокс нюхают, в зал ходят или шаурму едят", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе.

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