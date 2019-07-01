У Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе

В понедельник, 1 июля, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук сделал новое заявление по русскому языку на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Стефанчук разъяснил скандальное высказывание руководителя Офиса президента Андрея Богдана о русском языке как региональном для Донецкой и Луганской областей.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 28 июня глава Офиса президента Украины Андрей Богдан побывал на концерте российского артиста Артура Пирожкова, который выступал в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента и назначил его руководителем Офиса президента.