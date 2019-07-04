У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видео

Журналисты провели расследование и обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечают, что имение приобретено в 2013 году за 6 миллионов евро (по нынешнему курсу это 175 миллионов гривен). Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко - жена Виктора Медведчука.

Дом расположен в Вене на улице Лайнцер штрассе в районе Хитцинг. Это наиболее элитный спальный район австрийской столицы с дорогими частными домами. Например, в пяти минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Также в Вене находится салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова - он расположен в центре города.

Сам Андрей Холодов - человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальной связью Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Холодова.

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Екатерина Шаховская является дизайнером одежды и кумой жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом свидетельствует фото с Instagram-аккаунта телеведущей, в подписи к которому она называет жену Холодова "матерью своего крестника".

Также у Марченко есть общие фотографии с детьми Холодова и Шаховской, которых она называет крестниками.

На фотографиях с этими детьми можно увидеть и Виктора Медведчука и Андрея Холодова.

О родственных связях Холодова с женой Виктора Медведчука главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкова известно.

"Насколько я знаю, он кум не Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", - отметил Разумков.

В списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается, в частности, как предприниматель и благотворитель.

Как сообщал "Апостроф", глава "Роснефти" Игорь Сечин строит в Подмосковье два новых дома, стоимость которых может достигать 18 миллиардов рублей.