RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

01:24
Фотозоны к сезону: в сети показали "готовность" оккупантов в Крыму принимать туристов
00:38
Дематюкатор Цукерберг: в сети мощно потроллили Богомолец за ее "заботу" об украинцах

4 июля

23:57
Отвод войск на Донбассе: украинский генерал озвучил серьезные риски
23:55
Между Украиной и Венгрией зреет новый скандал: посла вызвали на ковер
23:34
Россия и США померялись истребителями в небе над Крымом: видео
23:23
В Киеве курьер на скутере жестоко избил пешехода за замечание: видео
23:04
Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерии и минометов: есть раненые
23:01
У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видео
22:42
Денег нет: Коломойский раскрыл суть телефонных разговоров с Зеленским
22:26
ОПЗЖ обвинила Зеленского в бездействии по освобождению пленных украинских моряков
22:20
Появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево
22:13
Когда Путин уйдет: в сети поделились опасной догадкой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видео

четверг, 04 июля 2019, 23:01
переглянути новину українською

Журналисты провели расследование и обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечают, что имение приобретено в 2013 году за 6 миллионов евро (по нынешнему курсу это 175 миллионов гривен). Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко - жена Виктора Медведчука.

Дом расположен в Вене на улице Лайнцер штрассе в районе Хитцинг. Это наиболее элитный спальный район австрийской столицы с дорогими частными домами. Например, в пяти минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Также в Вене находится салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова - он расположен в центре города.

Сам Андрей Холодов - человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальной связью Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Холодова.

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Екатерина Шаховская является дизайнером одежды и кумой жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом свидетельствует фото с Instagram-аккаунта телеведущей, в подписи к которому она называет жену Холодова "матерью своего крестника".

Также у Марченко есть общие фотографии с детьми Холодова и Шаховской, которых она называет крестниками.

На фотографиях с этими детьми можно увидеть и Виктора Медведчука и Андрея Холодова.

О родственных связях Холодова с женой Виктора Медведчука главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкова известно.

"Насколько я знаю, он кум не Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", - отметил Разумков.

В списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается, в частности, как предприниматель и благотворитель.

Как сообщал "Апостроф", глава "Роснефти" Игорь Сечин строит в Подмосковье два новых дома, стоимость которых может достигать 18 миллиардов рублей.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия не привлекательна, но за Украину никто не будет воевать - европейский политолог

Зеленский ничем не лучше Порошенко - Андрей Куликов

Поражения Зеленского в мире: к чему приведет молчание президента

Если Зеленский пойдет на уступки по Донбассу, финал будет один

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: