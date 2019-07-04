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Для топ-чиновника Путина строят подарочный дом за 20 млрд: видео

четверг, 04 июля 2019, 18:31
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин строит в Подмосковье два новых дома, стоимость которых может достигать 18 миллиардов рублей.

Об этом сообщает издание Baza.

"Стройка идет там же, где глава "Роснефти" строил другой особняк несколько лет назад. В июле 2016 года об этом писали "Ведомости". Сечин подал на газету в суд, который признал информацию нарушающей право истца на неприкосновенность частной жизни и постановил удалить материал с сайта и уничтожить тираж газеты. Представители Сечина утверждали в суде, что информация о его собственности не представляет общественного интереса", - говорится в сообщении.

Ранее Сечин снес свой дом там же, в Барвихе. В СМИ появились кадры разрушенного особняка.

Сейчас участок чиновника Путина разросся с трех до 7,8 гектара: к нему были присоединены соседние, которые принадлежали другим чиновникам.

Отмечают, что на участке строят два дома - хозяйский и гостевой. Первый на площадке называют "жопой" - судя по всему, из-за того, что его подземная часть в плане напоминает букву Ж. У первого дома уже построены два подземных этажа (наземных будет три); для второго вырыт котлован. Дома, по данным источника, будет соединять подземный тоннель, где смогут разъехаться две машины. На участке также планируется насыпать гору, с которой будет "стекать ручей в озеро".

Охрана объекта следит, чтобы на участок не проносили телефоны и другую записывающую технику. За нарушение этих правил со стройки могут выгнать. Когда на участок приезжает Сечин, "всем устраивают выходной или короткий день".

Площадь каждого дома составит около 12 тысяч квадратных метров. По словам неназванного архитектора, причастного к строительству домов ряда российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов, стоимость строительства обоих зданий с отделкой может достигать 18 миллиардов рублей. Издание отмечает, что, исходя из данных 2016 года о зарплате Сечина в 800 миллионов рублей в год, ему пришлось бы копить на строительство 23 года.

"На объекте говорят, что застройщик все это делает как бы в подарок Сечину за что-то. Но кто застройщик, за чей счет банкет - никто не знает", - говорит источник Baza.

Как сообщал "Апостроф", в России под Красноярском строится огромный роскошный особняк для секретного отдыха VIP-гостей площадью почти 3 тыс. кв. м с вертолетной площадкой и часовней.

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