Связан с человеком Пшонки: что известно о топ-чиновнике ГПУ, продвинутом главой офиса Зеленского

Назначить Сергея Кизя на должность заместителя распорядился руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

"Идея повысить Кизя до должности заместителя, по нашим данным, принадлежит Андрею Богдану, главе офиса президента - после проведения с ним ряда встреч в ГПУ и АП", - сообщили журналисты.

Судя по декларации за 2018 год, Кизь вместе с женой и двумя детьми живет в трехкомнатной квартире в Киеве. Ездит он BMW X5 2010 года, хотя владалец авто – Олег Кипер, который занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича. Должность Кипер получил от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Также журналисты отмечают, что семьи Кизя и Купера имеют общий бизнес.

Кроме того, в расследовании говорится, что Кизь вел дело о даче взятки нардепу Игорю Мосийчуку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского.