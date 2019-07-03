RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского

среда, 03 июля 2019, 21:51
переглянути новину українською

В сети пользователи высказались о заявлении главы Офиса президента Андрея Богдана, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария стоит команда бывшего лидера Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – заявил Богдан.

По его словам, митинги отвлекают внимание от проблемы.

"На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований", – утверждает глава ОПУ.

Богдан также призвал Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины предоставить информацию об этой ситуации.

"Обращаемся к господину Авакову и господину Баканову с просьбой предоставить всю объективную информацию для возможности принятия решений об участии граждан Украины в избирательном процессе. Обращаемся к государственным органам (с призывом) принять законное решение, основанное исключительно на законах, а не на определенной заинтересованности тех или иных личностей", – сказал он.

"Просим их также предоставить объективную законную оценку факта избиения журналистов и факта призывов к силовому захвату власти", – заключил Андрей Богдан.

В интернете пользователи осудили заявление главы ОПУ и прокомментировали его.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЦИК пояснили свое решение по Шарию и Клюеву.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: