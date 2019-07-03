Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского

В сети пользователи высказались о заявлении главы Офиса президента Андрея Богдана, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария стоит команда бывшего лидера Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – заявил Богдан.

По его словам, митинги отвлекают внимание от проблемы.

"На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований", – утверждает глава ОПУ.

Богдан также призвал Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины предоставить информацию об этой ситуации.

"Обращаемся к господину Авакову и господину Баканову с просьбой предоставить всю объективную информацию для возможности принятия решений об участии граждан Украины в избирательном процессе. Обращаемся к государственным органам (с призывом) принять законное решение, основанное исключительно на законах, а не на определенной заинтересованности тех или иных личностей", – сказал он.

"Просим их также предоставить объективную законную оценку факта избиения журналистов и факта призывов к силовому захвату власти", – заключил Андрей Богдан.

В интернете пользователи осудили заявление главы ОПУ и прокомментировали его.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЦИК пояснили свое решение по Шарию и Клюеву.