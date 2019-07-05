Зеленский уволил известного борца с игорной мафией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми уволил трех госуполномоченных Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

На сайте главы государства говорится, что президент уволил Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.

Так, Вовка уволили с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), а Полюховича - с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Что касается Загребельской, то ее уволили с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Известно, что она активно выступала против игорной мафии в Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский провел новые назначения в руководстве Службы безопасности (СБУ).