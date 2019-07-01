Зеленский провел новые назначения в руководстве СБУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел новые назначения в руководстве Службы безопасности (СБУ).

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, Дмитрий Нескоромный стал заместителем руководителя Службы безопасности, Александр Бондарук - начальником управления СБУ во Львовской области, Иван Рудницкий - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Стоит отметить, что Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров", его уволили с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К") в феврале 2017 года.

Александр Бондарук в 2014 году работал начальником управления СБУ в Хмельницкой области, его уволил пятый президент Петр Порошенко.

Иван Рудницкий работал на должности заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.

Позже Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента и назначил его руководителем Офиса президента.

Также Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.