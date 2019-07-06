Пойдет ли Зеленский на переговоры с главарями ДНР-ЛНР: озвучен интересный прогноз

Российская Федерация заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на прямые переговоры с главарями ДНР-ЛНР, но такой сценарий опасен для главы Украинского государства.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

По его словам, вряд ли Зеленский решится идти на прямые переговоры с сепаратистами, так как в этом нет практического смысла.

"Я не знаю, какая могла бы быть реакция общества, если бы он принял такое решение. Но я знаю, что в обществе есть огромный запрос на урегулирование конфликта или хотя бы его замораживание, чтобы были разведены войска и прекратились обстрелы", - подчеркнул Капитоненко.

Больше читайте в материале "Апострофа": Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло.