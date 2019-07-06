Страна в опасности: сеть взбудоражило заявление советника Зеленского про Крым

Пользователи сети бурно отреагировали на слова советника президента Владимира Зеленского Даниила Гетманцева о вреде гражданам Украины из-за отключения водоснабжения в оккупированном РФ Крыму.

Мнением поделились в интернете.

Напомним, советник главы государства по экономическим вопросам Даниил Гетманцев заявил, что отключая воду на аннексированном Крымском полуострове, Украина вредит своим гражданам.

Однако украинский сегмент пользователей в социальных сетях не поддержал его слова. Многие достаточно негативно отреагировали на заявление Гетманцева.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму до 2020 года Россия планирует построить тракт водоподачи. Он протянется от Северо-Крымского канала до Керчи и Феодосии, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного полуострова. Насосные станции перекачки с резервуарами чистой воды будут оснащены автоматизированной системой управления.