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Страна в опасности: сеть взбудоражило заявление советника Зеленского про Крым

суббота, 06 июля 2019, 18:56
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Пользователи сети бурно отреагировали на слова советника президента Владимира Зеленского Даниила Гетманцева о вреде гражданам Украины из-за отключения водоснабжения в оккупированном РФ Крыму.

Мнением поделились в интернете.

Напомним, советник главы государства по экономическим вопросам Даниил Гетманцев заявил, что отключая воду на аннексированном Крымском полуострове, Украина вредит своим гражданам.

Однако украинский сегмент пользователей в социальных сетях не поддержал его слова. Многие достаточно негативно отреагировали на заявление Гетманцева.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму до 2020 года Россия планирует построить тракт водоподачи. Он протянется от Северо-Крымского канала до Керчи и Феодосии, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного полуострова. Насосные станции перекачки с резервуарами чистой воды будут оснащены автоматизированной системой управления.

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