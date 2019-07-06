Советник Зеленского отличился скандальным заявлением про водную блокаду Крыма

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев заявил, что отключая воду в оккупированном РФ Крыму, Украина вредит своим гражданам.

Об этом сообщает телеканал ATR, ссылаясь на его слова.

"На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", - заявил Гетманцев.

Он также прояснил стратегию действий новой власти по оккупированным территориям.

"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны. По Донбассу президент сегодня применяет политику небольших, но эффективных шагов. Возобновлен "Минский формат", который ранее был неэффективен из-за лицемерия людей, зарабатывавших на войне. "Минский формат" был ширмой, за которой прятались настоящие цели наших власть имущих. Первые результаты - разведение войск в Станице Луганской. Это нужно сделать по всей линии фронта. Второе, что нужно сделать - это обмен пленными по схеме "всех на всех". Мы понимаем, что до парламентских выборов это невозможно, потому что ни один успех президента не будет поддержан РФ, играющей на стороне пророссийских сил", - отметил советник Зеленского.

Комментируя недавнее освобождение заложников при содействии Виктора Медведчука, он заявил, что это была спланированная акция.

"Мы же понимаем, что это PR-ход, чтобы показать, кто тут решает вопросы, а кто делает вид, что решает и никакого контакта быть не может. Может быть контакт. И он будет. И эти вопросы будут решены. После этого мы должны говорить о возобновлении связей с оккупированными территориями", - резюмировал Даниил Гетманцев.

В сети прокомментировали слова советника президента.

Как сообщал "Апостроф", РФ в ЮНЕСКО распространяет информацию, что украинское всемирное наследие Херсонес Таврический в оккупированном Крыму является российским.