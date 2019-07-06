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​ЦИК приняла решение по одиозному прокурору времен Януковича

суббота, 06 июля 2019, 08:43
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Об этом в Facebook сообщила гражданская сеть ОПОРА.

Решение было принято во время очередного заседания в пятницу, 5 июля. В списке партии Кузьмин был 35 номером.

Известно, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений и посылала в ЦИК обращения об отмене его регистрации.

В частности, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. Однако правоохранители не могут установить местонахождение Кузьмина. Вероятным местом его пребывания считается Россия или территория аннексированного Крыму. По последним данным Кузьмин находился в Ялте по состоянию на 2017 год.

Служба безопасности Украины в июле начала проверку информации о местонахождении Кузьмина за последние 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего руководителя Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

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