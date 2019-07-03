Скандал вокруг Шария и Клюева: включилась еще одна силовая структура

Служба безопасности Украины начала проверку экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, и. о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу главы Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и скандального украинского политика Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это общественно чувствительное и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки.

"Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщал "Апостроф", Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего руководителя Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Позже в сети назвали фамилию судьи, который принял это решение.