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Саммит Украина - ЕС: стало известно, что Запад скажет Москве из Киева

понедельник, 08 июля 2019, 09:53
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Во время саммита "Украина - ЕС", который пройдет в Киеве в понедельник, 8 июля, никаких новых заявлений про агрессию России против Украины ждать не приходится.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, как сообщили источники, на саммите будут звучать заявления об осуждении действий Кремля, но ничего нового и более категоричного мы не услышим.

В частности, в совместном заявлении будет выражено "решительное осуждение" нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, в результате вооруженной агрессии со стороны РФ, начиная с февраля 2014 года; аннексии Крыма и Севастополю. ЕС готов и дальше не признавать российские паспорта, которые выдаются на оккупированных территориях, вопреки Минским договоренностям.

Кроме того, Россию призовут выполнить обязательства и как можно быстрее освободить 24 украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре 2018 года. Также ЕС выразит свою глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море.

Подробнее о том, получит ли Украина какие-либо новые перспективы от саммита, читайте в материале "Апострофа": Саммит Украина - ЕС в Киеве: один из результатов уже известен.

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