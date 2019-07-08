Саммит Украина - ЕС в Киеве: один из результатов уже известен

8 июля в Киеве в Мариинском дворце состоится 21-й саммит "Украина - ЕС". На нем президент Владимир Зеленский встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Полем Юнкером и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Такие саммиты в формате "Украина – ЕС" проводятся с 1997 года, они считаются наивысшим уровнем политического диалога. Встречи проходят каждый год поочередно в Украине и ЕС (в Киеве и Брюсселе).На них рассматриваются двусторонние или международные вопросы, а также осуществляется общий надзор над выполнением Соглашения об ассоциации Украина - ЕС. "Апостроф" расспросил украинских и иностранных экспертов, о чем могут говорить политики во время нынешней встречи.

Вернулись на 20 лет назад

Итогом каждого саммита является совместное заявление, которое представляет собой обязывающий документ и фиксирует планы на будущее. Но в последние несколько лет саммиты завершались без этого заявления.

"Вероятно, украинский МИД ранее не мог обеспечить хоть какого-то консенсуса. В этом году совместное заявление будет - оно уже согласовано, - сообщил "Апострофу" украинский дипломат Василий Филипчук со ссылкой на собственные источники. - К сожалению, в этом заявлении снова используются те же утверждения относительно Украины, которые были согласованы еще 20 лет назад. Они были зафиксированы в общей стратегии ЕС относительно нашей страны и это был большой прогресс. Но за 20 лет, даже после Майдана и российской агрессии мы видим те же самые формулировки".

По словам Филипчука, украинская дипломатия не может сделать серьезных шагов вперед.

В частности, в Совместном заявлении будет отмечено, что Европейский союз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах. Кроме того, ЕС выразит свою приверженность укреплению интеграции Украины с ЕС на основе Соглашения об ассоциации.

Новый опасный взгляд на войну между Украиной и Россией

Западные эксперты убеждены, что в этом году европейцы должны быть максимально жесткими во время саммита в отношении Кремля. Главными тезисами дипломатических заявлений должны стать поддержание санкций, а также давление с требованием освободить моряков, а также отпустить других политических заключенных.

"ЕС должен призвать все нации придерживаться официального заявления Украины, что Крымские порты закрыты. Паспортизация Донбасса – это еще одно оружие Кремля. ЕС должен осудить это и рассмотреть способы, как ограничить признание этих паспортов в ЕС", - говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант (в отставке), эксперт Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес.

С ним соглашается и депутат Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" Ребекка Хармс.

"Паспортизация Донбасса – это открыто организованная аннексия. Она свидетельствует о том, что Путин не намерен уважать Минские соглашения. Этот вопрос, как и события в Керченском проливе, должны быть на повестке дня в ЕС. Наиболее важным решением было бы мощное военное присутствие сил НАТО и ЕС в Черном море", - сказала она "Апострофу"

Как сообщили источники "Апострофа", на саммите будут звучать заявления об осуждении действий Кремля, но ничего нового и более категоричного мы не услышим. В частности, в совместном заявлении будет выражено "решительное осуждение" нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, в результате вооруженной агрессии со стороны РФ, начиная с февраля 2014 года; аннексии Крыма и Севастополю. ЕС готов и дальше не признавать российские паспорта, которые выдаются на оккупированных территориях, вопреки Минским договоренностям. Кроме того, Россию призовут выполнить обязательства и как можно быстрее освободить 24 украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре 2018 года. Также ЕС выразит свою глубокую обеспокоенность по поводу эскалации в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним, что в этом году в Европе вообще прослеживается тенденция уступок России со стороны ЕС.

Первым "звонком" стало возвращение делегации России в ПАСЕ на фоне которого Украина почти "заморозила" свои полномочия в Ассамблее.

По мнению опрошенных дипломатов, такие изменения связаны с тем, что Украина не предлагает четко определенной стратегии для международных партнеров, в том числе по Донбассу.

"У нас нет целостного видения решения конфликта на Донбассе. Как правило, мы требуем от европейцев каких-то символических вещей", - считает эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

Не то, чтобы европейцы пытались на полях саммита склонить Киев к выгодному для Кремля миру, но они дают понять – от России выполнения международного права ждать не приходится. Поэтому Украина должна перестать быть пассивной и чего-то ждать, она должна сама предлагать ЕС выход из кризиса, дополняет эксперт МЦПИ.

Много "кнутов" и мало "пряников"

Что же касается выполнения Соглашения об ассоциации, то совместное заявление будет содержать много требований к Украине. А вот перспектив обещают крайне мало, даже в случае успешного выполнения этих требований. Пока весь потенциал Соглашения не будет исчерпан, ждать чего то нового от ЕС и не стоит, считает Капитоненко.

Так по результатам саммита ЕС будут признаны европейские устремления Украины. Но от Украины и дальше будут требовать выполнения всех условий Соглашения об ассоциации, не обещая никаких перспектив относительно членства в ЕС. Среди прочего, в совместном заявлении содержится обещание выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, но при условии, если наша страна выполнит все условия сотрудничества с МВФ. Кроме того, Украину обяжут и в дальнейшем бороться с коррупцией, реализовывать структурные реформы, осуществлять децентрализацию, и тому подобное.

"Позиция Украины в Европе будет зависеть не от руководителей европейских институтов, а от глав ведущих европейских государств и их правительств. В ЕС сейчас больший вес приобретают наднациональные органы, а именно позиции национальных лидеров. Наше будущее с ЕС будет определяться не еврочиновниками, а канцером Германии, президентом Франции, президентом Польши, премьер-министром Италии", - говорит эксперт.

По мнению Ребекки Хармс, европейские политики должны видеть, что реформы идут не только в Киеве, но и на местах. "О необходимости судебной и юридической реформе говорят уже давно, но это все еще ключевая идея. Пока не наступит верховенство закона, иностранные инвестиции не придут", - отмечает Хармс.

С другой стороны и Украине не помешало бы изменить тактику. По словам Николая Капитоненко, стоит просить ЕС о поддержке в развитии эффективных государственных институтов. "Ведь Европа сама в этом заинтересована, это прописано в философии Политики добрососедства – создать по периметру Евросоюза зону экономического развития и процветания. Такой прагматичный подход обеспечил бы больше преимуществ, чем старая песня о санкциях и давлении на Кремль", - отметил эксперт.

Западный мир не понимает, чего хочет Зеленский

Эксперты сходятся во мнении, что главной темой кулуарных разговоров будет попытка европейцев понять, чего хочет команда нового украинского президента Владимира Зеленского

"Учитывая постоянные неудачи Зеленского в международной политике, будет болшьшой удачей, если он сохранит тот уровень внешней политики, который существовал при Порошенко, – говорит исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. - Неоднократные заявления Зеленского и его офиса свидетельствуют о том, что они не имеют конкретного плана, принимают решения ad hoc".

Василий Филипчук отметил, что Зеленский "пока привыкает к своей роли". "Он с осторожностью наблюдает, как его воспринимают и что о нем думают, а не формулирует планы и стратегии. До этого еще далеко", - считает Филипчук.

Он добавил, что накануне саммита в украинском политикуме наблюдается тревожная тенденция – усиливаются антиевропейские настроения, "из-за отсутствия новых предложений по урегулированию конфликта на Донбассе и за то, что ЕС начинает искать компромиссы с Россией". Новые вызовы свидетельствуют о том, что в последние несколько лет украинские элиты питали себя популизмом и самообманом, а сейчас сталкиваются с жесткой реальностью. Миром, которому они пока не могут предложить альтернативных сценариев.