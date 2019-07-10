Скандал Зеленского с Годунком в Борисполе: в сети нашли пророчество

Секретарь городского совета Борисполя Киевской области Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал с совещания президент Украины Владимир Зеленский, на президентских выборах в апреле голосовал именно за действующего главу государства, из-за чего ему "пророчили" проблемы.

Об этом свидетельствует пост, размещенный на его странице в Facebook.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента", - написал 21 апреля в соцсети Годунок.

Кроме того, в комментариях к посту он резко высказался в адрес ныне экс-президента Петра Порошенко, ему один из пользователей ответил, что через полгода он пожалеет о своих словах, что теперь и сбылось.

На это уже успели отреагировать в сети.

Стоит добавить, что Зеленский на совещании припомнил, что Годунок был ранее судим по ч. 3 ст. 142 УК Украины "Разбой", связанный с причинением тяжких телесных повреждений, после чего выгнал его из зала.

За даними "Обозревателя", Годунок был осужден на 5 лет лишения свободы по 3-м статьям. Однако, учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года. Сейчас Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98-му округу.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский заявил об отмене военного парада на День Независимости в Киеве. В ответ на это в сети поднялась волна недовольства.