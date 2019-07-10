Зеленский в Борисполе выгнал с совещания депутата-бандита: опубликовано видео

В Борисполе Киевской области президент Украины Владимир Зеленский во время заседания выгнал из зала секретаря городского совета Ярослава Годунка.

Во время разговора с Годунком Зеленский отметил, что просмотрел в интернете его биографию и уточнил, действительно ли тот был частично осужден за разбой.

При этом секретарь горсовета признался, что речь идет о нем. После этого Зеленский попросил Годунка выйти из зала и назвал его "разбойником".

При этом Годунок попытался перечить главе государства, говоря о том, что району нужны деньги. Зеленский не обращал на это внимание и все же смог выпроводить его из зала.

Что касается Годунка, то он был бойцом спецподразделения "Беркут", но был уволен в 2002 году, когда он проходил по делу о сбыте наркотиков. Тогда он и его единомышленники совершили разбойное нападение с ограблением. В 2008 году он снова попался на запрещенных веществах.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги.