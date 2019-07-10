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Участковые избиркомы полностью готовы к внеочередным выборам в Раду - глава ОИК 94 округа

среда, 10 июля 2019, 21:46
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Несмотря на попытки сорвать формирование участковых избирательных комиссий со стороны отдельных кандидатов в депутаты, подготовка к голосованию 21 июля происходит в штатном режиме.

Об этом на брифинге заявила председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 Светлана Цыганий.

"Некоторые одиозные народные депутаты, прикрываясь своей неприкосновенностью, пытались давить и влиять на решение комиссии при жеребьевке. Требовали предоставить им персональные данные кандидатов в члены участковых избирательных комиссий. Хочу напомнить, что окружная комиссия по Закону Украины "О защите персональных данных" не имеет права этого делать. И кто, как не депутат, об этом знает. Поэтому подобные требования являются ничем иным, как попыткой сорвать процесс формирования участковых избирательных комиссий. Этого сделать не удалось", – сообщила председатель ОИК.

Цыганий также отметила, что подавляющее большинство кандидатов в депутаты подала на замену членов участковых избирательных комиссий людей, которые либо находятся за пределами округа, потому что где-то отдыхают, или не хотят работать.

В частности, речь идет о таких партиях, как "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Оппозиционный блок", ВО "Свобода", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Патриот", "Радикальная партия", "Европейская Солидарность" и "Объединение "Самопомич", а также некоторых мажоритарщиков. Кроме того, некоторые председатели комиссий, которые должны были работать, получив образцы всех необходимых документов, исчезли и не выходят на связь.

"Подобные ситуации возникают у нас не впервые, это нормальный рабочий процесс формирования комиссий. Поэтому окружная избирательная комиссия оперативно обратилась с просьбой предоставить дополнительные кандидатуры для замены отсутствующих членов, чтобы обеспечить необходимый кворум. Ситуация будет исправлена в ближайшие дни", – говорит она.

Председатель ОИК подчеркнула, что определенные проблемы, которые возникли при формировании участковых избирательных комиссий, в ближайшее время будут исправлены. И надеется, что 21 июля ничто не будет препятствовать процессу свободного волеизъявления граждан.

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Раздел: Политика
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