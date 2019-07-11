Рада приняла новый избирательный кодекс: какие изменения ждут украинцев

В четверг, 11 июля, Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, по которому будет изменена система избрания народных депутатов.

Об этом сообщает канал 24.

Так, за новый Избирательный кодекс проголосовали 230 народных депутатов, против выступили 8, еще 9 воздержались, а 44 вообще не голосовали. Уточняется, что Кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2023 года.

Так, согласно обновленному кодексу, теперь украинцы будут голосовать не только за название партии, а и за конкретного кандидата в ней. В тоже время ближайший парламент 21 июля украинцы будут избирать еще по старому варианту.

Одним из моментов нового Избирательного кодекса можно назвать тот факт, что проходной барьер снизится с 5 до 4%, поэтому больше партий смогут попасть в парламент. Также изменения коснуться и вида самого бюллетеня – графы будет только две - "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка".

Подробнее о новом проекте Избирательного кодекса и грядущих выборах в Украине читайте в интервью "Апострофа" с нардепом Александром Черненко: Пять главных кандидатов в президенты сегодня в равных условиях, главное в рейтингах – другое.