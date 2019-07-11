Трэш и угар: в сети высмеяли фото креатива от украинских кандидатов в депутаты

В сети высмеяли агитацию со стороны отдельных кандидатов в народные депутаты. Некоторые из них действительно заслуживают отдельного внимания.

Так, в соцсетях активнее всего обсуждают действия кандидата Евгения Лучкова, который баллотируется в Кировоградской области.

На фотографии, опубликованной в сети, его фамилию выложили телами живых людей, что не могло остаться без внимания.

"Не у всех кандидатов есть бюджеты огромные", "Букву С забыли", "Надеюсь, они хотя бы живые", - пишут под фото.

Также обсуждают и кандидата от Сумской области Константина Товстухи. Он не постеснялся и "позаимствовал" дизайн агитационного буклета у президента страны - Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кандидат от "Слуги народа" провел мероприятие, посвященное грязным методам агитации.