Выборы в Раду могут сорвать: суд в Киеве принял резонансное решение

Шестой апелляционный административный суд Киева постановил провести пережеребьевку партий, что повлияет на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на слова председателя Ценральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук.

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

Слипачук добавила, что ЦИК будет обжаловать это решение.

В то же время журналист Анатолий Яворский написал на своей странице в Facebook, что если ЦВК не сможет обжаловать данное решение суда, то состоится новая жеребьевка, затем печать новых бюллетеней.

"И, скорее всего, выборы 21 июля будут сорваны. Вероятность такого сценария очень высока. Хотя бы потому, что перенос выборов выгодно практически всем партиям - кроме, конечно, "Слуги народа"", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась карикатура, на которой в необычной форме изобразили процесс агитации кандидатов в Верховную Раду.