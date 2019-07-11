Зеленский предложил люстрировать всех политиков, пришедших к власти после Майдана: видео

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о люстрации: добавить в список лиц, которым запрещено управлять государством, всех политиков и топ-чиновников, которые занимали должности с февраля 2014 по май 2019 года.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Facebook странице президента.

"Хочу поделиться тем, что наболело. Менее, чем два месяца в должности, особенно после последних поездок по стране, ощущение одно - просто не хватает цензурных слов", - заявил Зеленский в обращении.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек. Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень. Для чего министр экономики времен Януковича, который называет людей ублюдками, вырывает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде... Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, лишить их всех возможностей участвовать в управлении государством", - сказал президент.

В расширенный список должностей, подпадающих под люстрацию, по предложению Зеленского войдут: президент Украины, члены Кабмина, все нардепы, глава Верховной Рады, генеральный прокурор, глава СБУ, глава Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы ГФС и таможни, секретарь СНБО и руководители оборонных предприятий. Под люстрацию подпадают все лица, занимавшие эти должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации и, по некоторым сведениям, не может занимать эту должность.