Незаконно? Вскрылся интересный момент с назначенным главой АП Зеленского

Новый глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации и, вероятно, не может занимать эту должность.

Как известно, Богдан занимал несколько крупных должностей во времена президентства Виктора Януковича.

В частности, с марта 2010 года Богдан был заместителем министра Кабинета министров Анатолия Толстоухова. В феврале 2011 года должность была ликвидирована.

Кроме того, с июля 2013 года он занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при Кабмине.

Таким образом, Богдан подпадает под закон о люстрации, который запрещает назначение бывших чиновников времен Януковича на госслужбу.

Впрочем, в команде Зеленского, вероятно, использовали лазейку, созданную во времена Петра Порошенко. В частности, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Администрация президента не является самостоятельным государственным органом, а потому на него могут не распространяться законы, устанавливающие ограничения для госслужбы.

Обновлено. Заметим, что сам Богдан заверил, что законно занимает свою должность, поскольку ее вывели из-под закона о люстрации.

Также, по информации ТСН, он утверждает, что попал под люстрацию "абсолютно несправедливо".

В частности, он настаивает, что именно благодаря его действиям разоблачили коррупционную схему, с помощью которой из госбюджета выводились миллиардные суммы.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая Богдан был назначен Владимиром Зеленским на должность главы АП. Помимо него президент утвердил еще ряд назначений.