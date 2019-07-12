В Украину едет генсек НАТО: названа дата

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг определился с датой визита в Украину.

Как сообщила 12 июля журналистам директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, его визит запланирован на конец октября.

"На конец октября готовится визит генерального секретаря НАТО в Украину. Если мы говорим о рабочем уровне сотрудничества, то работа ведется, представительство НАТО в Украине работает и сотрудничество происходит ежедневно в разных сферах. Мы стараемся продолжать продвигать такие реформы, которые считаем наиболее важным для Украины", - отметила она.

По словам Марокновой, в Украине нужно принять целый пакет законов, которые будут способствовать улучшению отношений с Альянсом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в НАТО приняли важное решение для противодействия агрессии России в Европе.